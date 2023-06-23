Оккупанты ударили по коммунальщикам Херсона, погибли 2 работника - ОВА

Российские захватчики сегодня, 23 июня, обстреляли Херсон, ударили по коммунальному транспортному предприятию, погибли 2 работника. Об этом сообщил﻿ председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность города" , - сообщил глава ОВА.

По его словам 55-летний мужчина погиб на месте, еще пятеро его коллег получили ранения, их госпитализировали в медучреждения.

Впоследствии стало известно о смерти еще одного, 43-летнего, работника. "Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении", - уточнил председатель Херсонской ОВА.