Суд удовлетворил требования ФГВФЛ на 1,5 млрд к топам Платинум Банка

Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к бывшим топ-менеджерам обанкротившегося Платинум Банка, среди которых - первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, о солидарном взыскании с указанных лиц 1,48 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Постановление апелляционного суда в реестре закрыто для просмотра. Но в более ранних решениях и постановлениях фигурирует 12 человек, к которым был подан иск.

Ранее сообщалось, что речь идет о 12 бывших членах правления и наблюдательного совета Платинум Банка. Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, сейчас - первый заместитель главы НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета), другие лица.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что независимый форензик-аудит установил ряд фактов вывода активов из банка до признания его неплатежеспособным.

Средства, которые должны быть взысканы по иску, пойдут на расчеты с кредиторами этих банков, а также с государством по займам, которые были предоставлены в 2014-2016 годах для выплат гарантированной суммы вкладчикам.

По состоянию на 1 мая 2023 года Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам Платинума более 4,8 млрд грн гарантированных выплат. Сумма требований кредиторов составляет около 5,4 млрд грн.

Напоминаем, 23 февраля 2017 года Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Платинум Банк".

Позже Фонд гарантирования вкладов заявил, якобы 95,5% корпоративных кредитов Платинум Банка были выданы связанным лицам, а стоимость его активов была завышена в четыре раза.

При этом, например, в феврале 2017 года предприятия Мининфраструктуры потеряли в "Платинум Банке" более 400 миллионов гривен.

В феврале 2017 года НАБУ зарегистрировало производство по факту обнародованных записей телефонных разговоров заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами.

В марте 2017 года НАБУ провело обыски в Нацбанке в том числе и из-за "Платинум Банк". Тогдашний руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что проведенные в НБУ обыски касаются руководства банка.