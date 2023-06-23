Украина будет строить в Нигерии зерновой терминал
Минагрополитики Украины и международная компания Lagos Free Zone (Tolaram Group) подписали Меморандум о взаимопонимании и совместном участии в проекте зернового терминала в порту Лекки, Нигерия. Подписание состоялось в Лондоне на полях Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает Экономическая правда.
От Минагрополитики меморандум подписал первый заместитель министра Тарас Высоцкий.
"Сотрудничество Минагрополитики и Lagos Free Zone Company будет направлено на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения дальнейшего непрерывного снабжения украинской агропродукции как в Нигерию, так и ко всему Африканскому континенту.
С основной целью - обеспечить продовольственную безопасность в регионах, которые больше всего в этом нуждаются", - заявил Высоцкий.
Он добавил, что украинский аграрный сектор продолжает играть важную роль в обеспечении международной продовольственной безопасности, особенно учитывая факт роста численности населения в мире.
Глубоководный порт Лекки (Lekki Deep Sea Port) в Нигерии - первый полностью автоматизированный порт страны. Это совместный проект правительств Нигерии и штата Лагос, владельца свободной зоны Лагоса компании Tolarams Group (Сингапур) и China Harbour Engineering Company (CNEC), пояснили в Минагрополитики.