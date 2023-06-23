Пригожин заявил, что Украина не бомбила 8 лет Донбасс

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил﻿, что Украина не бомбила восемь лет Донбасс, а обменивалась ударами с армией РФ. Также он подчеркнул, что ВСУ не собирались нападать на Россию совместно с блоком НАТО, а Минобороны РФ обманывает не только президента, но и общественность.

В интервью, опубликованном пресс-службой Пригожина, он называет "спецоперацию" так называемой и заявляет, что все эти годы Донбасс разворовывали, в том числе и сотрудники администрации российского президента.

По словам Пригожина, Зеленский, став президентом, был готов идти на любые договоренности, и все, что нужно было сделать российскому руководству, - это пойти и договориться.

Главарь ЧВК Вагнер заявил, что РФ затеяла войну, чтобы министр обороны Сергей Шойгу получил "звезду героя", и что война требовалась олигархическому клану, управляющему Россией.