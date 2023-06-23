В 2023 году в Украине остановилась пятая часть предприятий - исследование

Украинский малый и средний бизнес указывает на стагнацию условий для ведения бизнеса, а каждое пятое предприятие в Украине закрылось с начала года.﻿ Такие результаты показало 12-е исследование состояния и потребностей малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, сообщает Экономическая правда.

Исследование было проведено в рамках Инициативы для восстановления экономики Украины, которая реализуется Advanter Group, Центром развития инноваций, Офисом по развитию предпринимательства и экспорта, Национальным проектом Дія.Бизнес при поддержке Минцифры, Минэкономики, Минфина, Торгово-промышленной палаты Украины.

Исследование проводилось за период с 31 мая по 11 июня 2023 года. Всего было опрошено 753 владельцев и CEO предприятий МСБ.

Состояние деловой среды

Украинский малый и средний бизнес указывает на стагнацию условий для ведения бизнеса. Показатель Ukrainian Business Index остается на низком уровне (35.3 из 100), что свидетельствует о том, что бизнес не видит перспектив улучшения экономической ситуации и деловой среды в ближайшие месяцы.

Работа предприятий

Ожидания бизнеса от результатов деятельности в 2023 году также ухудшаются.

На это влияет непрогнозируемость развития ситуации и действий государства, усиление давления силовиков и контролирующих органов, фактическое отсутствие доступа к финансовому ресурсу для пополнения оборотных средств и реализации проектов развития.

При этом, бизнес выделяет необходимость борьбы с коррупцией, проведения налоговой и судебной реформ, улучшения доступа к финансовым ресурсам.

По результатам первых пяти месяцев работы в 2023 году 21.1% предприятий полностью или почти полностью остановили работу (от 0% до 30% от планового показателя).

8,4% предприятий указали на рост объемов работ по сравнению с планом.

25,4% предприятий действуют в пределах запланированных показателей на 2023 год.

Всего за первые пять месяцев работы в 2023 году МСБ выполняют план объемов работ на 71,6%.

Какие перспективы видит бизнес в 2023 году

Средневзвешенный ожидаемый показатель оборотов бизнеса в 2023 году против 2022 года продолжает падение с +10,3% (оценка, полученная в январе 2023 года) до -0,7% в июне 2023 года.

В то же время более трети (38,4%) бизнесов ожидает роста оборотов в текущем году.

Не видят перспектив 24,3% предприятий (указали, что бизнес не будет работать или будет работать на уровне до 50% от оборотов предыдущего года).

Что мешает бизнесу восстанавливаться

Больше всего мешает бизнесу в восстановлении нехватка финансовых ресурсов в стране, а именно - неплатежеспособность клиентов (46,9%), недоступность кредитных средств и собственного капитала и тому подобное.

46,9% указывают на не прогнозируемость развития событий, а 42,8% - на непредсказуемость действий государства, которые могут ухудшить ситуацию для бизнеса. Существенно выросли риски и проблемы, связанные с налоговой и таможенной системами.

В целом, бизнес указывает на следующие причины:

Отсутствие достаточного количества платежеспособных клиентов - 46,9%

Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке - 46,9%

Непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса - 42,8%

Отсутствие достаточного капитала - 37,5%

Препятствия со стороны регуляторных и/или фискальных органов - 32,0%

Высокие налоги и сборы - 25,1%

Недоступность кредитных средств, в том числе - программы 5-7-9 и т.д. - 24,0%

Проблемы во взаимодействии с органами власти

44,1% предприятий столкнулись с проблемой блокировки налоговых накладных. Этот показатель немного снизился по сравнению с предыдущей фазой исследования в апреле (47,7%), но продолжает существенно преобладать над другими проблемами).

65,4% МСБ столкнулись с препятствиями со стороны государственных органов.

Ситуация с персоналом

Доля персонала (по сравнению с 23.02.2022), сокращенного на текущий момент, упала с 26,0% до 22,6%.

Кроме того, улучшилась ситуация со скрытой безработицей - до 13,2% (доля персонала, по сравнению с 23.02.2022, отправленного в отпуск).

Доля работающих на условиях сокращенной зарплаты остается почти неизменной в течение первых пяти месяцев 2023 года (17,9%).

Приоритетные задачи для правительства

Наиболее приоритетной задачей для власти, как и в прошлой волне, 72% предпринимателей считают уничтожение коррупции. 54,4% - необходимость проведения судебной реформы.

Также значительная часть предпринимателей указала на необходимость улучшения доступа к кредитным ресурсам, удешевление ресурсов (47,1%) и налоговой реформы 10-10-10 (+3) (32,7%), изменений в работе налоговой.

В целом на необходимость изменений в налоговой системе страны указали 66,8% респондентов.