В Украину вернули тела еще 51 павшего защитника
Состоялась репатриация тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня, 23 июня, удалось вернуть домой тела 51 защитника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции, сообщает Деловая столица.
"Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — отметили в ведомстве.
Возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.