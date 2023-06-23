Rheinmetall поставит Украине дополнительную партию БМП Marder этим летом

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует поставить Украине дополнительные 20 единиц боевых машин пехоты Marder.﻿ Об этом, со ссылкой на Welt, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Компания уже подтвердила график исполнения, объявленный в начале июня. Правительство Германии заплатит за находящуюся на складах Бундесвера технику.

Согласно этому, Украина получит в общей сложности 60 единиц Marder:

40 от Rheinmetall;

20 из составов Бундесвера.

В частности, Rheinmetall предлагает еще 60 единиц БМП. Вопрос по этому поводу уже решается на заводах в Унтерлюсе и Касселе. Из 60 единиц - 10 могут быть завершены ежемесячно.

Греция также этим летом получит 40 единиц Marder. Это часть кругового обмена, в рамках которого страны НАТО передают Украине другую военную технику советского производства.

БМП Marder

В конце января текущего года в Германию прибыла первая группа украинских воинов, начавших обучение на боевых машинах пехоты Marder.

О начале поставок БМП Украине впервые заявил министр обороны Германии Борис Писториус еще в марте. Тогда же чиновник не раскрыл деталей о том, когда именно обещанные Marder будут доставлены в нашу страну.

Позже министр обороны Алексей Резников показал видео с немецкими боевыми машинами пехоты Marder, прибывшими в Украину. В частности, глава ведомства прокатался на одном из БМП.