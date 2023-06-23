У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ
Российский МИД обвинил Израиль в причастности к "прославлению нацизма", в Израиле в ответ призвали "не указывать" им, сообщает Украинская правда.
"Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной.
Никто не в праве указывать государству Израиль, МИДу Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды", - заявила пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят.