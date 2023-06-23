Одесского военкома с элитным имуществом в Испании оставили в должности

Служебная проверка в отношении начальника одесского военкомата Евгения Борисова, у которого журналисты нашли недвижимость на миллионы в Испании, не выявила оснований для отстранения его от должности. Об этом свидетельствует комментарий руководительницы пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, сообщает Украинская правда.

"Служебное расследование (в отношении Борисова - ред.) завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Поэтому он продолжает выполнять свои обязанности. Далее идет следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность" , - заявила Гуменюк.

По ее словам, также проверка установила, что выезд за границу Борисова "на тот момент" был санкционирован и разрешен.

"То есть нарушений не было выявлено" , - отметила Гуменюк.

В расследовании журналиста УП Михаила Ткача "Батальон Испания" журналисты издания наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам речь шла о том, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов. Об этом свидетельствуют выписки из испанского реестра, хотя сам Борисов заявляет, что не в курсе, есть ли у его семьи имущество в Испании.