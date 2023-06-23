Зеленский сообщил о результатах сегодняшнего заседания СНБО
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Основными вопросами, как озвучивалось, стали доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Первые подробности
Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:
- Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
- Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
- Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.
Главные темы
Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:
- вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,
- результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.
Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции
Кто докладывал
По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,
- министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.