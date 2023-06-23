Зеленский сообщил о результатах сегодняшнего заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Основными вопросами, как озвучивалось, стали доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Первые подробности

Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:

Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.

Главные темы

Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:

вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,

результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции



Кто докладывал

По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,

министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.