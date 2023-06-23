Зеленский сообщил о результатах сегодняшнего заседания СНБО

Зеленский сообщил о результатах сегодняшнего заседания СНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Основными вопросами, как озвучивалось, стали доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Первые подробности

Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:

  • Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
  • Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
  • Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.

Главные темы

Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:

  • вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,
  • результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции

Кто докладывал

По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:

  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.

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