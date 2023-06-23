Член Бундестага сравнил Украину с нацистской Германией

Глава фракции "Свободных демократов" Кристиан Дюрр во время телеэфира поссорился с главой партии "Альтернатива для Германии" (правопопулистская) Тино Хрупалла из-за войны в Украине, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Политики проводили прения в эфире одного из немецких каналов. У них начался спор о вторжении России в Украину. Хрупалла заявлял, что в конце войны проиграют и Украина, и РФ, а единственным победителем будет якобы США. Кроме этого политик пожаловался, что из-за войны Германии не может покупать российский газ и платит за "грязный сланцевый газ из Америки".

В ответ Дюрр обвинил оппонента в том, что его не волнуют смерти граждан Украины. Однако Хрупалла заявил, что люди также погибали и в Афганистане и Ираке, поэтому энергоресурсы нельзя покупать у США.

"Любой день, когда война закончится быстрее, даже с потерей территорий, будет хорошим днем" , - сказал Хрупалла.

Однако Дюрр спросил оппонента, придерживался ли он такого мнения, если речь шла бы о Германии. На что тот ответил, что немецкие власти фактически сделали это в 1945 году.

В этот момент в разговор вмешалась модератор. Она переспросила, действительно ли Хрупалла заявил, что "гитлеровскую Германию, вермахт (вооруженные силы нацистской Германии, существовавшие с 1935 по 1945 год - Ред.), которому пришлось капитулировать, можно сравнить с ситуацией Украины?". Однако тот стал избегать ответа.