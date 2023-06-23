Оккупанты заявили о ракетных ударах ВСУ по Геническу и Скадовску

Российские оккупанты заявили о ракетных ударах по Геническу и Скадовску Херсонской области, сообщает Украинская правда.

Пропагандистское агентство "ТАСС" сообщило, что в Геническе Херсонской области прогремели по меньшей мере три взрыва, а над городом поднялся столб черного дыма

Впоследствии ставленник оккупантов Владимир Сальдо сообщил о якобы ударе по Геническу и Скадовску, которые расположены на расстоянии более 50 км от линии столкновения.