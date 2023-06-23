Оккупанты заявили о ракетных ударах ВСУ по Геническу и Скадовску
Российские оккупанты заявили о ракетных ударах по Геническу и Скадовску Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Пропагандистское агентство "ТАСС" сообщило, что в Геническе Херсонской области прогремели по меньшей мере три взрыва, а над городом поднялся столб черного дыма
Впоследствии ставленник оккупантов Владимир Сальдо сообщил о якобы ударе по Геническу и Скадовску, которые расположены на расстоянии более 50 км от линии столкновения.
"Вероятно выпущено четыре английских ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия", — сообщил Сальдо.