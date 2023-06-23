Carlsberg Group договорилась о продаже российского бизнеса

﻿Пивной гигант Carlsberg Group заключил соглашение о продаже российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Новое время.

Покупателя и сумму сделки компания не раскрывает. В то же время в компании добавили, что процесс был крайне сложным, сделка требует одобрения правительственной комиссии, а ее сроки не определены.

"Подписание соглашения о продаже российского бизнеса — важный этап очень сложного процесса разделения и продажи бизнеса" , — говорится в сообщении компании.

В компании говорят, что для них важно обеспечить максимально полный учет интересов всех сторон, включая 8 тысяч сотрудников в России.

Сейчас компания ожидает решение регуляторов.

Главный актив Carlsberg в России — пивоваренная компания "Балтика" с восемью заводами.

Ранее сообщалось, что Carlsberg планирует продать российский бизнес до начала лета. Летом прошлого года сообщалось, что пивоваренная компания Carlsberg рассчитывает завершить продажу российского бизнеса в 2023 году.

В апреле 2022 года сообщалось, что пивная компания Carlsberg может продать свой российский бизнес Anadolu Efes AB InBev Efes.