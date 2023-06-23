В Пентагоне рассказали, когда ВСУ получат высокоточные ракеты GLSDB

Соединенные Штаты Америки поставят Украине высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура Купер.

Отвечая на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас", чтобы не заставлять Вооруженные силы Украины ждать поставки остро необходимых для наступления систем, Купер ответила, что Штаты используют любую возможность, чтобы удовлетворить потребности наших воинов.

В то же время она отметила, что высокоточные бомбы для наземного запуска GLSDB, удастся отправить Украине не раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над тем, чтобы ускорить этот процесс.

Чем особен GLSDB?

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26

Характеристики снаряда: