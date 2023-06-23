В США выписали первый штраф за использование ChatGPT

Юристы в США были оштрафованы за использование в деле фейковой информации, предоставленной нейросетью ChatGPT, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Нью-Йоркская юридическая фирма Levidow, Levidow & Oberman PC получила штраф в размере 5 тысяч долларов за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

Данное дело стало первым в мире, где ИИ подставил человека и стал причиной наказания.

Однако, как можно понять из вердикта суда, проблема заключалась не столько в искусственном интеллекте, сколько в том, что оштрафованные юристы сознательно проигнорировали признаки фейковости цитат, выданных нейросетью

По данным Bloomberg, юристами была использована нейросеть ChatGPT.