ВСУ нанесли удар по базе Росгвардии в Геническе — Воздушные силы
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе Росгвардии в оккупированном Геническе.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
"Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!", - написал Олещук.
В то же время в Воздушных силах не разглашают других деталей удара.
Ранее об обстреле Геническа и Скадовска сообщали российские пропагандистские медиа и коллаборант Владимир Сальдо.