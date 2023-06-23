ВСУ нанесли удар по базе Росгвардии в Геническе — Воздушные силы

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по базе Росгвардии в оккупированном Геническе.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

"Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле!" , - написал Олещук.

В то же время в Воздушных силах не разглашают других деталей удара.

Ранее об обстреле Геническа и Скадовска сообщали российские пропагандистские медиа и коллаборант Владимир Сальдо.