Оккупанты возвели понтонную переправу у Чонгарского моста — СМИ

Российские военные построили новую понтонную переправу под Чонгарским мостом. Это произошло после его обстрела, о котором оккупационная администрация сообщила утром 22 июня.

Новую переправу зафиксировал спутник Planet Labs, снимки которого есть в проекте "Схемы" .

На снимках можно увидеть следы от обстрелов – на Чонгарском мосту и другом рядом с ним. То, что оккупанты свели переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные ранее. К примеру, за 18 мая.

На снимках, которые есть в распоряжении «Схем», можно увидеть следы от обстрелов – на Чонгарском мосту и другом рядом с ним.



То, что оккупанты свели переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные ранее. К примеру, за 18 мая. pic.twitter.com/uPMnUFMYNA — Схемы (@cxemu) June 23, 2023

22 июня об обстреле Чонгарского моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с материковой Украиной, сообщил назначенный РФ так называемый исполняющий обязанности губернатора оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо. Он обвинил в ударе Украину и заявил, что мост якобы обстреляли ракетами Storm Shadow.

Из-за обстрелов фактические власти Крыма перенаправили движение транспорта с Чонгарского направления на пункты пропуска Армянск и Перекоп.