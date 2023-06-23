В Украине проверят все мосты и путепроводы — Зеленский

В Украине создадут комиссию, которая займется проверкой всех мостов и путепроводов по стране, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об ﻿этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Премьер-министр (Денис - ред.) Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Состояние откровенно опасное. Есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране. Ответственный за проверку вице-премьер (Александр - ред.) Кубраков", - отметил глава государства, комментируя итоги заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, что мосты являются важными объектами, которые уже несколько раз подвергались атакам российских оккупантов.

В частности, враг массово разрушал мосты в Херсонской области, в том числе во время украинского контрнаступления, в ходе которого была освобождена правобережная часть региона.