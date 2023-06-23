В ЕС согласовали увеличение годового производства боеприпасов до 1 миллиона
Постоянные представители государств-членов Европейского союза согласовали проект регламента "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP). Данный документ предусматривает производство до 1 миллиона боеприпасов ежегодно, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении шведского председательство в Совете ЕС.
Регламент ASAP будет способствовать увеличению производственных мощностей снарядов ЕС и лучшей поддержке Вооруженных сил Украины и государств-членов ЕС со стороны оборонной промышленности.
Боеприпасы для Украины
В начале мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.
Помимо этого в начале июня Европарламент поддержал документ об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет.