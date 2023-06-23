Россия восстановила на Кубе шпионский центр для слежки за США — СМИ

Россия возродила на Кубе центр радиоэлектронной разведки "Лурдес", официально закрытого в 2001 году, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

По информации расследователей, на остров под видом дипломатов тайно отправляют работников Главного разведывательного управления РФ и выпускников специальностей, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой. Выяснить это удалось, в частности, благодаря учащимся посольской школы, чьи родители в большинстве своем оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб — специалистов радиоэлектронной разведки и смежных отраслей.

The Insider считает, что появление на Кубе некоторых ракетчиков может быть связано с вероятным размещением вблизи Гаваны ракетного дивизиона С-400 "Триумф". Прокремлевские сайты сначала писали о "спецоперации по доставке С-400 на Кубу", но затем в Минобороны РФ заявили, что эта информация является фейком.

В статье отмечается, что о закрытии "Лурдеса" Путин заговорил в 2000 году. Аренда радиоэлектронного центра обошлась в $200 миллионов в год, и кубинский лидер Фидель Кастро выступал категорически против его закрытия. Однако через год на фоне недовольства кубинцев работники ГРУ все же его покинули.

В июле 2014-го появились первые данные о новых секретных договоренностях между Кубой и Россией. Радиоэлектронный центр, способный перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из Центра управления полетами NASA во Флориде, возобновил работу в пригороде Гаваны, отмечает The Insider.

В том же году Путин прибыл на Кубу и списал 90% долга островного государства на сумму 35 миллиардов долларов. Затем туда приезжали заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров и другие российские чиновники.

Сейчас Куба находится под жесткими санкциями США и фактически выживает благодаря поставкам продовольствия, нефти, оборудования и финансовых вливаний из других стран. В обмен на возможность строить шпионские объекты и размещение ракет в России, просят многомиллиардные субсидии и кредиты. В то же время, сколько платит Москва за присутствие своих военных и эксплуатацию Лурдеса — информация засекречена.