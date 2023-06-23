Зеленский призвал создать механизм защиты прав инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "фундаментальной" задачей защиту прав бизнеса и инвесторов в судах, сообщает Новое время.

Об этом президент заявил в видеообращении в пятницу после заседания СНБО.

"Это сильная экономика, это защищенные инвестиции, это гарантированная защита права собственности, и это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов, это нужно обеспечить, соответствующие предложения есть" , — заявил Зеленский.

Также он добавил, что на заседании СНБО обсудили задачи, которые должны выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

По словам Зеленского, "по каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения".