Зеленский призвал создать механизм защиты прав инвесторов
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "фундаментальной" задачей защиту прав бизнеса и инвесторов в судах, сообщает Новое время.
Об этом президент заявил в видеообращении в пятницу после заседания СНБО.
"Это сильная экономика, это защищенные инвестиции, это гарантированная защита права собственности, и это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов, это нужно обеспечить, соответствующие предложения есть", — заявил Зеленский.
Также он добавил, что на заседании СНБО обсудили задачи, которые должны выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
По словам Зеленского, "по каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения".
"Сегодня ровно год, как Украина приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз и в этом году цель — начать переговоры по членству. Украина свою часть работы точно сделает", — заявил Зеленский.