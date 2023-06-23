Сальдо заявил о "серьезных повреждениях" Чонгарского моста — росСМИ

Руководитель оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что Генический мост "поврежден значительно серьезнее, чем считали изначально".

Слова коллаборанта цитирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Чонгарский мост поврежден гораздо серьезнее, чем думали сначала: в ближайшие 15-20 дней на мосту будут идти исследовательские работы, для передвижения пока он не годен", — говорится в сообщении.

Об обстреле Чонгарского моста Сальдо сообщил﻿ 22 июня. В то же время он заявлял, что повреждения, понесенные мостом, "никак не повлияют".

Также российские оккупанты возвели﻿ понтонную переправу через мост в Чонгаре, свидетельствуют спутниковые снимки.