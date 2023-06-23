Миссия МАГАТЭ посетит районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу, на которой обсудили визит миссии организации в районы, пострадавшие от подрыва дамбы Каховской ГЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

Во время встречи, стороны обсудили:

результаты поездки миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС;

текущую ситуацию на станции после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

В частности Галущенко и Гросси подняли вопрос предоставления помощи Украине от МАГАТЭ в преодолении последствий катастрофического кризиса в результате российского подрыва Каховской ГЭС.

"Стороны подтвердили договоренности о направлении в Украину миссии для оказания помощи в рамках программы "Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи в Херсонской области". В ее рамках планируется визит миссии в пострадавшие районы для оценки насущных потребностей, а также разработки долгосрочного плана действий" , — пишет пресс-служба.

Отмечается, что опыт МАГАТЭ также будет полезным в долгосрочном восстановлении в сферах охраны здоровья человека, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды, здоровья животных, управления почвами и водными ресурсами, а также оценке состояния критически важных объектов инфраструктуры.

Напомним, 15 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на временно захваченную российско-оккупационными войсками Запорожскую атомную электростанцию.