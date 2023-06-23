Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить других
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному срочно уволить начальника одесского военкомата (ТЦК) Евгения Борисова. Президент поручил проверить других руководителей центров комплектования в регионах.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram после заседания Ставки.
"Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", — сообщил президент.
Также он поручил создать комиссию по правоохранителям и Нацагентству по предотвращению коррупции, которая проверит руководителей центров комплектования во всех регионах Украины,
"чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев".