Генштаб: РФ продолжает пытаться наступать на Лиманском и Купянском направлении

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечернем своде Генштаба ВСУ 23 июня.

В течение суток оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона Shahed-136/131, а также 4 зенитных управляемых ракеты с С-300 по Запорожью.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 14 ракет и 2 дрона были уничтожены. Также зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52. Кроме того, противник потерял 7 разведывательных БПЛА.

Также враг нанес 51 авиационный удар, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданских.

Какая ситуация на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районе Павловки Сумской области, Гатища и Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Обода, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирцево, Гатище Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Белогоровки и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздолевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северное, Авдеевка Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка, Северное Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Алексеевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка Донецкой области; Новоданиловка, Левадное, Орехов, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Новоочеретоватое, Макаровка, Свободное Поле, Сторожево, Зеленое Поле, Новополье, Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области; Приднепровское Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 1 средство противовоздушной обороны.