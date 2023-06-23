Главы МИД Евросоюза на следующей неделе обсудят войну в Украине

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам обсудит войну России в понедельник, 26 июня, на заседании в Люксембурге, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявили в Совете ЕС.

"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины" , - говорится в сообщении.

После этого министры ЕС обменяются мнениями по поводу отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.

Кроме того, Совет Евросоюза обсудит Тунис, Армению и Азербайджан, а также диалог между Сербией и Косово.