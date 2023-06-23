ВСУ на Таврическом направлении обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов — Тарнавский

ВСУ на Таврическом направлении обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов — Тарнавский
Фото: wikimedia.org

Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. Из-за последних суток потери врага убитыми и ранеными составили три роты, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники противника.

В частности:

  • 3 танка;
  • 14 ББМ (БМП, МТБ);
  • БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
  • 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Также были уничтожены шесть складов боеприпасов врага.

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