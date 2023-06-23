ВСУ на Таврическом направлении обезвредили три роты и 6 складов боеприпасов — Тарнавский
Украинские военные продвигаются на Таврическом направлении. Из-за последних суток потери врага убитыми и ранеными составили три роты, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задач. Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники противника.
В частности:
- 3 танка;
- 14 ББМ (БМП, МТБ);
- БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";
- 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
- 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
- 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".
Также были уничтожены шесть складов боеприпасов врага.