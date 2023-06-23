FATF решила не вносить Россию в черный список: что это значит

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) во время встречи 21-23 июня отказалась занести Россию в черный список, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Следует отметить, что в FATF признала, что война России против Украины противоречит принципам группы. Они также выразили глубокие соболезнования Украине в связи с войной.

"FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков от обхода мер, предпринятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы" , - сказано в сообщении.

Несмотря на приостановку членства, Россию снова не добавили ни в черный список, ни хотя бы в серый.

Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина не соглашается с таким решением. По его словам, Россия отвечает критериям для внесения в "черный список".

"Россия безусловно отвечает критериям для внесения в "черный список", и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в "черный список". Должна быть консолидирована позиция международного сообщества по противодействию угрозе, которую Россия представляет для целостности мировой финансовой системы" , - заявил он.

Включение в "черный" список поставит Россию рядом с КНДР, Ираном и Мьянмой. Это обяжет государства-члены FATF, а также банки и компании по обработке платежей проводить усиленную комплексную проверку и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

Еще 23 страны находятся в "сером списке", включая Турцию, ЮАР, ОАЭ и Иорданию. В отчете Международного валютного фонда за 2021 год было обнаружено, что эта отметка, предусматривающая более строгие требования к мониторингу, приводит к значительному и статистически значимому сокращению притока капитала.

Как России шантажирует другие страны

Кремль "предупреждает" страны, что занесение в список FATF усложнит и удорожит их дальнейшее ведение бизнеса с Россией. Расчеты, опубликованные в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ, предполагают, что каждая из двух стран пострадает почти на 1% своего ВВП в результате потери торговли и инвестиций.

Россия заявила, что Турция потеряет доходы от российских туристов, поскольку потенциальные трудности с обработкой платежей задерживают посетителей, а срывы контрактов на крупные проекты, например атомная электростанция "Аккую" или газопровод "Турецкий поток", могут привести к миллиардному ущербу.