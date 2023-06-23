Венгрия может снять вето с выделения 500 млн евро Украине — СМИ

Венгрия может согласиться на выделение дополнительных 500 миллионов евро из Европейского фонда мира – механизма, который компенсирует стоимость переданной государствами-членами ЕС военной техники Украине – после недель блокировки, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в публикации издания Euractiv.

По словам дипломатов ЕС, министры должны дать зеленый свет для начала работы над выделением Украине восьмого транша из ЕФМ в размере 500 миллионов евро для продолжения компенсации поставки военной техники странами-членами ЕС.

Как сообщили Euractiv три дипломата ЕС, соглашение должно быть формализовано уже в пятницу после завершения письменной процедуры, поскольку Венгрия в конце концов сняла свое вето.

Официально Будапешт утверждал, что Европейский фонд мира должен помогать не только Украине, но и другим государствам мира. Но глава венгерского МИД Петер Сийярто также дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

В то же время, по данным Euractiv, Будапешт связывает принятие решения о пополнении ЕФМ и выделение дополнительных 500 миллионов евро Украине с принятием нового пакета санкций ЕС против России и исключением OTP Bank из украинского "черного списка".

Хотя в Венгрии понимают, что на поддержку Украины будет выделен только 1 миллиард евро из дополнительного финансирования фонда, двое дипломатов сказали Euractiv, что страны-члены ЕС еще не формализовали договоренности о конкретной сумме.

Как известно, министры иностранных дел Европейского Союза на встрече в понедельник, 26 июня, после многомесячных переговоров готовятся одобрить увеличение Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь Украине, на 3,5 миллиарда евро.