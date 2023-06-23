МИД: В Украину из Венгрии вернули еще двоих военнопленных

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, переданные Москвой Будапешту, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту. Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным" , - отметил Николенко.

9 июня в Министерство иностранных дел Украины пригласили временного поверенного в делах Венгрии и передали ему обращение с требованием предоставить подробную информацию о переданных Россией Будапешту украинским военнопленным и безотлагательно обеспечить к ним доступ консула.

Сообщалось также, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами. О том, что Россия передала Будапешту одиннадцать украинцев венгерского происхождения, украинская сторона узнала из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена венгерскому СМИ.