США призвали ООН расследовать поставки иранских беспилотников России

Украина и четыре страны призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать передачу иранских дронов РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом объявила постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд на брифинге.

США, Франция, Великобритания, Албания и Украина выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

"Действия России и Ирана нарушают Резолюцию 2231 СБ ООН. Эта резолюция запрещает всем странам, в том числе постоянным членам Совбеза, передавать такие виды оружия из Ирана без предварительного одобрения Советом Безопасности. Такого одобрения, конечно, не было" , — отметила Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Украина, США, Франция, Великобритания и другие страны "должным образом сообщили об этих нарушениях в ООН" и предоставили ООН дополнительную информацию.

"Организация Объединенных Наций должна ответить на растущие призывы международного сообщества и расследовать эти нарушения" , — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она уточнила, что Резолюция 2231 предоставляет полномочия генеральному секретарю ООН для такого расследования.