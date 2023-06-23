В Японии от вируса Оз умер первый человек в мире

Японские власти заявили 23 июня о первом в мире смертельном случае после заражения вирусом Оз, сообщает Укринформ.

По данным властей префектуры Ибараки и Министерства здравоохранения Японии, женщина обратилась в медицинское учреждение летом 2022 после того, как у нее появились симптомы, включая лихорадку и усталость.

Врачи диагностировали у нее пневмонию, но после ухудшения состояния пациентки ее госпитализировали, а на правом бедре обнаружили клеща.

Она умерла от миокардита, являющегося воспалением сердечной мышцы, через 26 дней после госпитализации. Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний в Токио, в настоящее время против вируса Оз нет вакцины.

Впервые вирус был обнаружен в 2018 году в клеще Amblyomma testudinarium, найденном в западной префектуре Эхиме.

Согласно данным Нацинститута, вирус Оз передается через укус клеща, существующий на обширной территории Японии.

Антитела были обнаружены у диких обезьян, кабанов и оленей в префектуре Тиба близ Токио, центральных префектурах Гифу и Мие, западных префектурах Вакаяма и Ямагути и юго-западной префектуре Оита.

Сообщается, что у двух охотников в Ямагуте также обнаружены антитела.

В Институте заявили, что заражение вирусом не обязательно смертельно, но необходимо провести дополнительные исследования по его симптомам и опасности.