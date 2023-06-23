Проверки укрытий: Шмыгаль рассказал, когда ждать кадровые решения

Указы по кадровым решениям после проверки укрытий планируют направить на подпись президенту Владимиру Зеленскому уже в начале следующей недели, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в ходе проверок укрытий было осмотрено около 63 тысяч объектов. 77% укрытий готовы к использованию, такое количество может обеспечить только половину нужд украинцев.

"Соответственно, по некоторым областям и районам будут приняты кадровые решения: как выговоры, так и увольнение руководителей. В начале следующей недели Кабинет министров предложит указы на подпись президенту" , - рассказал премьер-министр.

Трагедия в Киеве

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты пытались ударить по Киеву при помощи баллистических ракет. Атака врага провалилась, поскольку защитники смогли сбить все воздушные цели над столицей.

Позже стало известно, что обломки российской ракеты упали в Деснянском районе Киева. В результате происшествия погибли две женщины и один ребенок - они не могли попасть в укрытие в поликлинике и находились на улице.

Правоохранители задержали уже четырех человек - первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.

После инцидента в Украине начались проверки всех укрытий. Сегодня же, 23 июня, прошло заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором обсудили результаты проверок. Зеленский анонсировал кадровые решения.