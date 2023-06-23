В США до сих пор не увидели несанкционированного использования предоставленного Украине оружия

Министерство обороны США продолжает меры мониторинга в Украине для отслеживания систем вооружения, предоставленных США, чтобы предотвратить несанкционированное распространение оружия, сообщает Голос Америки.

Об этом во время слушаний в подкомитете Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США подчеркнула Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

"Пока у нас нет доказательств незаконного отклонения в использовании предоставленных США современных обычных видов оружия, хотя Россия продолжает распространять дезинформацию об этом" , - добавила чиновник во время слушаний.

На слушаниях, состоявшихся в четверг, речь шла об оценке политики США в отношении Европы и НАТО.

Купер подчеркнула, что помощь Украине оказывают не только США, но и более 50 союзников и партнеров. Безопасная помощь Украине в соотношении к ВВП ставит США на 12 место в мире среди других стран-партнеров Украины.

"Более половины всех танков, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, артиллерийских систем и беспилотных авиационных систем, а также около половины ракет Stinger и Javelin, предоставленных Украине, поступают от союзников и партнеров не из Соединенных Штатов" , – сказала Купер.

По ее словам, союзники научили втрое больше украинских военных, чем Соединенные Штаты.

Купер также заявила, что Украина готова к предстоящему освобождению оккупированной Россией территории: "Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичен и непредсказуем, мы имеем большую уверенность в возможностях и готовности Вооруженных сил Украины" .

Купер также напомнила, что агрессивная война России представляет серьезную опасность не только для Украины, но и для Европы, а также для основных принципов суверенитета и демократии.

На слушаниях говорилось и о том, что сотрудничество между Соединенными Штатами и партнерами по промышленному производству растет как для поддержки Украины, так и пополнения собственных запасов Министерства обороны США.