Евросоюз призывает Армению и Азербайджан к деэскалации

Европейский Союз внимательно мониторит растущее напряжение между Арменией и Азербайджаном и предлагает обеим сторонам присоединиться к поиску взаимоприемлемых решений в целях деэскалации, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"ЕС внимательно следит за растущим напряжением между Азербайджаном и Арменией, которое происходит в течение нескольких прошедших недель, когда ежедневно поступают сообщения об инцидентах со стрельбой вдоль международных границ этих стран, в дополнение к подобным инцидентам на контактной линии в Карабахе. Почти полная блокада Лачинского коридора, что введена с 15 июня, очень тревожная. Она прямо угрожает жизнедеятельности местного населения и порождает серьезные опасения относительно потенциального гуманитарного кризиса", - говорится в документе.

Как отмечает представитель, по итогам серии встреч на высоком уровне Европейский Союз продолжает прилагать усилия на самом высоком политическом уровне, с тем, чтобы помочь снять это напряжение и найти взаимоприемлемые решения.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан за последние 30 лет дважды сражались за контроль над Нагорным Карабахом. После масштабного конфликта в 2020 году Баку и Ереван заключили перемирие, в нарушении которого регулярно обвиняют друг друга. ЕС прилагает усилия по поиску мирного разрешения конфликта, уважению суверенитета и территориальной целостности сторон.