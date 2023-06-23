На границе Украины и ЕС модернизируют семь пунктов пропуска
На границе Украины и стран Евросоюза модернизируют семь пунктов пропуска, половину средств на программу выделит Еврокомиссия, сообщает Экономическая правда.
Об говорится в сообщении Минвосстановления.
Программой "Механизм "Соединение Европы" (CEF) предусматривается модернизация автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, подъездных путей, площадок для парковки грузовиков. Также планируется закупка оборудования для таможенного и пограничного контроля.
Проекты развития разрабатывались совместно с Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией. 50% средств должны выделить государства-авторы проектов, остальные 50% – Еврокомиссия.
В рамках программы планируется охватить следующие пункты пропуска:
- "Ягодин – Дорогуск"
- "Краковец – Корчёва"
- "Мостиска II – Медика"
- "Порубное – Сирет"
- "Вадул-Сирет – Дорнешти"
- "Береженко – Лужанка"
- "Захонь – Чоп"
"Приоритет Минвосстановления – увеличить пропускную способность пунктов пересечения границы. Это важно для развития экспортной логистики и оптимизации транспортных потоков.
Общая стоимость одобренных Еврокомиссией проектов – более 200 млн. евро. Уже работаем над разработкой новых заявок на следующий год. Фокус внимания – также на развитии пограничной инфраструктуры", – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.