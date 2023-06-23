Белый дом о контрнаступлении: Поможем Украине достичь успеха

Соединенные Штаты будут сосредоточены на том, чтобы Вооруженные Силы Украины достигли успеха в своих контраступательных действиях, но учитывают, что динамика на поле боя может меняться, сообщает Европейская правда.

Об этом в пятницу заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что Вооруженные Силы Украины имеют все, чтобы достичь успеха. Войны – непредсказуемы, и враг развивается" , – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что не будет комментировать контрнаступление Украины вместо украинской стороны, но выразил убеждение, что они бы не начались, если бы украинское военное руководство имело "ложную уверенность в своем успехе".

"И мы не раз говорили, что Россия к этому готовилась, закрывая проблемные участки живой силой, стягивая дополнительные силы, создавая линии обороны – иногда в три ряда. Ведь россияне готовились к обороне, и оборона – надежный способ ведения войны" , – пояснил представитель Белого дома.

"А украинцы этому противостоят. Мы все должны признать, что боевые действия могут быть непредсказуемыми, и иногда планы не всегда идут так, как ожидалось... Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы они в конце концов достигли успеха" , – добавил Кирби.

Напомним, накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что первые контрнаступательные операции Украины якобы имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

Ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.