Китайская компания поставляла в Россию тонны пороха — NYT

Китайская государственная компания Poly Technologies поставляла тонны пороха в РФ. Из него на Барнаульском заводе производили патроны для винтовок и автоматов, сообщает Укринформ.

Об этом пишет The New York Times.

Поставки, о которых ранее не сообщалось, между государственной китайской компанией и российским заводом по производству боеприпасов в прошлом году вызывают новые вопросы, касающиеся роли Пекина в войне Москвы против Украины, отмечает издание.

В двух отдельных случаях в прошлом году железнодорожные вагоны, перевозившие десятки тысяч килограммов бездымного пороха — достаточного количества топлива, чтобы в целом произвести не менее 80 миллионов боеприпасов — проехали через китайско-российскую границу в отдаленном городе Забайкальск.

Порох был доставлен китайской государственной компанией Poly Technologies, против которой США ранее ввели санкции за ее глобальные продажи ракетных технологий и поддержку Ирана.

Пунктом назначения груза был Барнаульский завод патронов, фабрика боеприпасов в центральной России, неоднократно поставлявшая боеприпасы российскому правительству.

Эти, ранее не зарегистрированные факты обнаружил американский агрегатор торговых данных Import Genius.

Официальные лица США выразили обеспокоенность, что Пекин может отправлять Москве "летальную помощь", хотя они прямо не сказали, что Китай осуществлял такие поставки, пишет издание. Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в Пекине, заявил, что КНР заверила США в том, что она не оказывает летальную помощь РФ для войны против Украины.

"Но то, что нас беспокоит - это частные компании в Китае, которые могут оказывать помощь" , - заявил Блинкен.

Некоторые эксперты заявили, что поставки Poly Technologies Барнаульскому патронному заводу с момента вторжения на общую сумму почти в два миллиона долларов, согласно таможенным документам, составляли такую летальную помощь.

Согласно таможенным документам, Poly Technologies планировала использовать свои поставки в боеприпасах для российских автоматов Калашникова и снайперских винтовок.

Эксперты считают, что Барнаульский завод с начала вторжения в Украину получил продукции в два миллиона долларов. Poly Technologies является дочерней компанией China Poly Group Corporation, принадлежащей правительству Китая. Ранее эта компания уже поставляла в РФ навигационное оборудование и детали для вертолетов.

Барнаульский завод патронов в декабре попал под санкции ЕС. Информация из открытых источников свидетельствует о том, что завод мог служить тренировочным лагерем, связанным с ПИК "Вагнер".

Прямых доказательств того, что бездымный прах имеет непосредственную связь с войной в Украине, нет. Poly Technologies написала, что прах нужен для изготовления "охотничьих патронов иностранного образца". Однако аналитик Брайан Карлсон из Центра исследований безопасности говорит, что это патроны именно военного назначения.