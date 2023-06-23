РосСМИ сообщают о бронетехнике в центре Ростова
Российские медиа публикуют фото с бронетехникой в центре российского Ростова на Дону. По данным источников местного издания "161_ru", полиция объявила план "Крепость".
Как пишет издание, "личный состав сообщили о необходимости быть в полной готовности".
"Есть приказ привести к боевой готовности весь состав МВД, Росгвардии и усилить посты на границе с ЛНР и ДНР", - отметил один из cобеседников.
В российских правоохранительных органах не комментировали эту информацию.