Российское Минобороны впервые после мятежа показало Шойгу

Российское Минобороны опубликовало кадры якобы работы министра обороны Сергея Шойгу в передовом пункте управления "Западной" группировки войск − это первое появление Шойгу на публике после попытки мятежа в РФ, сообщает Украинская правда.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск" , - сообщает российское Минобороны.

Сообщается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой Евгения Никифорова, а также провел совещание с командованием группировки, на котором отметил "высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки".

Російське Міноборони вперше від п'ятниці показало кадри з Шойгу на публіці, але жодних його коментарів щодо заколоту Пригожина чи щодо знищених "вагнерівцями" гелікоптерів не надало pic.twitter.com/0sE9qxNQlN Реклама: — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2023

Стоит отметить, что ни Минобороны РФ, ни сам Шойгу никак не комментировали попытку мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и последующие слухи о возможном увольнении российского министра обороны. Также нет никаких комментариев о сбитых во время мятежа российских вертолетах.

Как известно, именно обвинение Пригожина российской армии в том, что она нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников стали причиной так называемого "марша за справедливость". Пригожин требовал увольнения Шойгу.