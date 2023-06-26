Генштаб: ВСУ уничтожили еще 950 солдат и 21 артсистему врага
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 950 оккупантов, вражеский танк, 14 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 225580 (+950) человек ликвидировано,
- танков – 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 4055 (+21) ед,
- РСЗО – 624 (+0) ед,
- средств ПВО – 385 (+0) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов–308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
- крылатых ракет – 1259 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6751 (+16) ед,
- специальной техники – 557 (+5) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.