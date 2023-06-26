Генштаб: ВСУ уничтожили еще 950 солдат и 21 артсистему врага

Генштаб: ВСУ уничтожили еще 950 солдат и 21 артсистему врага
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 950 оккупантов, вражеский танк, 14 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 225580 (+950) человек ликвидировано,
  • танков – 4031 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7820 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 4055 (+21) ед,
  • РСЗО – 624 (+0) ед,
  • средств ПВО – 385 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов–308  (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3482 (+10),
  • крылатых ракет – 1259 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6751 (+16) ед,
  • специальной техники – 557 (+5) ед.
"Данные уточняются", – добавляют в штабе.

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