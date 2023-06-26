FATF отказалась включать РФ в черный список — Украина протестует

Предложение Украины внести РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы, сообщает Новое время.

FATF при этом подтвердила приостановление членства РФ в организации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приостановление членства Российской Федерации остается в силе… FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ, в целях защиты международной финансовой системы" , — повторяется в итоговом коммюнике прежняя позиция организации, высказанная в феврале 2023 года.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подверг критике такое решение FATF.

"Россия безусловно отвечает критериям для внесения в черный список, и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в черный список. Должна быть консолидирована позиция международного сообщества по противодействию угрозе, которую Россия представляет для целостности мировой финансовой системы" , — заявил он.

Марченко подчеркнул, что необходимо заставить Кремль прекратить вопиющие нарушения международных норм и стандартов FATF.

"Каждый день промедления и отсутствия надлежащих действий способствует дальнейшему хаосу и разрушению" , — отметил министр.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что ожидает включение РФ в черный список FATF в июне и будет добиваться этого решения.