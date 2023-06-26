Из Беларуси в Россию вернулись пять пустых самолетов – СМИ

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", из Беларуси в Россию 25 июня вернулись пять пустых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

По информации мониторинговой группы, с аэродрома "Мачулище" (под Минском в Беларуси – ред.) вечером 25 июня улетели обратно (на аэродром вылета – ред.) пять военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

Эти же самолеты накануне прилетели в Беларусь из Пскова.

По данным "Гаюна", самолеты, как прилетели, так и улетели пустыми.

Таким образом, самолеты просто сутки пробыли в Мачулищах и улетели обратно.