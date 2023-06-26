В Британии готовятся к сценарию неожиданного распада РФ – СМИ

По внутренним оценкам в правительстве Великобритании, Соединенному Королевству следует готовиться к сценарию неожиданного распада Российской Федерации, чтобы такие события не застали Лондон врасплох.﻿ Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Times, сообщает Украинская правда.

Еще с начала полномасштабной войны в Лондоне предполагали, что это может закончиться для Москвы нестабильностью внутри страны. Но темпы развития событий с момента, когда Пригожин объявил "поход на Москву", побудили дипломатов быстро готовить план действий на различные сценарии.

"Мы должны ждать и смотреть, что будет дальше. Это может быть только "Глава 1" чего-то нового" , – отметил собеседник издания.

Главный секретарь казны Соединенного Королевства Джон Глен отметил, что события в России – "ее внутренние дела".

Бывший военный атташе Британии в Москве Джон Форман отметил, что успешный захват Пригожиным власти был бы "худшим сценарием" и не стоит питать иллюзий, что он якобы более либеральный, склонный к миру демократ, потому что "это фашист".

Форман предположил, что темпы развития событий в пятницу-субботу застали западных дипломатов врасплох.

"Мы думали, что все это будет происходить постепенно. О неожиданном "марше на Москву" не думали" , – поделился он.

Бывший представитель Минобороны лорд Ричард из Герстмонсе высказал мнение, что Путин, несмотря на удар мятежа по его авторитету, еще остается опасным противником и Запад рискует недооценить Россию.

Бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн выразил мнение, что после мятежа шансы Путина пожизненно оставаться правителем России уже меньшие, но "сейчас он все еще на своем посту".