Кремль не закрыл уголовное дело против Пригожина - РосСМИ

Российские власти не закрыли уголовное дело против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на российское издание "Коммерсант", сообщает Украинская правда.

"На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, не прекращено, его продолжает расследовать следователь следственного управления ФСБ России" , - сообщает российское издание.

Дело против Пригожина было возбуждено 23 июня, а о прекращении уголовного преследования было объявлено после переговоров с ним диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Однако источник издания в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Как утверждает источник, для принятия другого решения прошло слишком мало времени.