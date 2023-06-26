Германия выступила против использования замороженных активов РФ

Германия выступает против планов Еврокомиссии использовать замороженные активы России из-за опасений, что это позволит Польше требовать с ФРГ компенсацию за Вторую мировую. ﻿Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников в Берлине, сообщает Новое время.

В разговоре с изданием неназванный чиновник МИД Германии, России «придется заплатить за ущерб, который она причинила Украине», и ФРГ делает «все, что может в рамках закона», чтобы найти и заморозить активы российских физлиц и компаний, находящихся под санкциями.

В то же время он подчеркнул, что использования российских средств для восстановления Украины поднимает «сложные финансовые и юридические вопросы». По словам другого собеседника издания «это открывает ящик Пандоры».

Он добавил, что если Евросоюз возьмет замороженные деньги ЦБ РФ или воспользуется доходами от инвестирования средств, то это создаст прецедент, в том числе для Польши. Страна требует от Германии возмещения ущерба за Вторую мировую войну.

Как пишет газета, глава Минюста Германии Марко Бушман изучил предложения Брюсселя по изъятию активов Банка России и пришел к выводу, что они юридически несостоятельны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не может законно конфисковать полностью замороженные российские активы, и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.

Юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.