НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.
"НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении НАБУ.
Собеседники издания "Украинская правда" уточнили, что речь идет о Головко и его заместителях Игоре Демьянчуке и Игоре Гайдуке.
По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.
После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн Головко и двух его заместителей задержали "на горячем".