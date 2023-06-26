НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали﻿ председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко на получении взятки.

"НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды" , - говорится в сообщении НАБУ.

Собеседники издания "Украинская правда" уточнили, что речь идет о Головко и его заместителях Игоре Демьянчуке и Игоре Гайдуке.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн Головко и двух его заместителей задержали "на горячем".