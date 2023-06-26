В НБУ дали прогноз, что будет с ценами в Украине

Замедление инфляции в Украине за последние месяцы было более стремительным, чем ожидал НБУ. Так, в мае она снизилась до 15,3% против 16,2% г/г, предусмотренных траекторией апрельского прогноза.﻿ Об этом, со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 14 июня, в ходе которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Несмотря на замедление общей инфляции, фундаментальное инфляционное давление оставалось достаточно высоким. В частности сказывалось перенос расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг" , - говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, замедление инфляции продолжалось и в июне. Отчасти такая динамика была обусловлена эффектом базы сравнения. Положительное влияние оказало также увеличение предложения продовольствия и горючего. К тому же экономика быстрее, чем ожидалось, преодолела энергетический кризис, вызванный российским ракетным террором, что в определенной степени снизило давление на расходы бизнеса.

В то же время, весомый вклад в улучшение ценовой динамики имело укрепление наличного курса гривны, в том числе благодаря комплексу мер НБУ. Среди них: удержание учетной ставки на уровне 25%, усиление нормативов обязательного резервирования, а также обновление операционного дизайна монетарной политики. Результатом этих мер стало ускоренное повышение банками доходности гривневых вкладов и рост срочных депозитов во всех группах банков.

"Повышение привлекательности гривневых активов положительно сказалось как на валютном рынке, так и на инфляционных и курсовых ожиданиях большинства групп респондентов" , - говорится в сообщении.

В результате интервенции по продаже валюты весной существенно снизились и были меньше, чем ожидал НБУ. Кроме того, благодаря устойчивой внешней поддержке международные резервы Украины росли и в начале июня достигли 37,3 млрд. долларов.

"Это усиливает способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и дальше" , - отметили в НБУ.

Отрицательные факторы

Однако, несмотря на определенные положительные тенденции, проинфляционные риски остаются повышенными, в том числе с учетом ситуации безопасности. Да, российские теракты против объектов критической инфраструктуры продолжаются. Разрушение Каховской дамбы, по оценкам НБУ, будет иметь дополнительный вклад в годовую инфляцию на уровне 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая овощей, сообщили в НБУ.

Кроме того "зерновой коридор" работает с перебоями, а Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

"Реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютных поступлений в страну и возможным усилением давления на курс гривны. Усложнить ситуацию могут ограничения поставок украинского продовольствия отдельными европейскими странами" , - отметили в НБУ.

К тому же, есть немало внутренних рисков для прогноза инфляции. Ухудшение инфляционной динамики может быть обусловлено изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии для небытовых потребителей. Определенное давление на цены может оказать также быстрее, чем ожидалось, возобновление экономической активности. Кроме того, остатки на текущих счетах в банках остаются рекордно высокими (около 400 млрд грн средств физических лиц), что генерирует риски для валютного рынка при дальнейшем смягчении ограничений, добавили в НБУ.

Учетная ставка

Семь членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25% в июне. Три члена КМП высказались за снижение учетной ставки в июне.

Большинство членов КМП предполагают, что НБУ может перейти к циклу постепенного снижения ставки раньше, чем предполагал апрельский прогноз.

Большинство членов КМП ожидают, что в конце года учетная ставка будет составлять 20-21%. Еще один участник дискуссии видит предпосылки для более быстрого ее снижения - до 19-20%.

Отметим, что в мае инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. НБУ ожидает, что до конца года она будет меньше 15%, а в 2024 году меньше 10%.