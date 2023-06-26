NYT: "Вагнер" будет трансформирован, а от его мятежа пробелов на фронте не возникло

Американские чиновники и аналитики считают, что марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "пробелов в обороне" РФ и не помог Украине на фронте.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на американское издание "The New York Times", сообщает Украинская правда.

"Украина, безусловно, будет пытаться воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, не было никаких немедленных пробелов в обороне, которые можно было бы использовать.

И марш Пригожина, по крайней мере по предварительному анализу, не заставил никакие российские подразделения в пятницу или субботу оставить свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы стать на защиту Москвы, заявили американские официальные лица.

Пока разворачивалась эта драма, война не прекращалась: российские войска выпустили более 50 ракет по Украине до рассвета в субботу" , - пишет американское издание.

"The New York Times" отмечает, что "мятеж" закончился так же быстро, как начался: на следующий день уже было объявлено, что Пригожин прекратит свой поход на Москву и согласится на "изгнание в Беларусь".

Кремль объявил, что войскам Вагнера, которые не участвовали в мятеже, будет разрешено подписать контракты с Министерством обороны. Те, кто присоединился к конвою, не будут преследоваться.

"Это заявление свидетельствовало о том, что "Вагнера" в его нынешнем виде больше не будет" , – констатирует издание.

NYT добавляет, что остается открытым вопросом, сколько солдат "Вагнера" будут готовы воевать под эгидой Министерства обороны РФ.

Отмечается, что "Вагнер" был важным инструментом российской внешней политики, особенно в Мали, Центральноафриканской Республике, Сирии и других странах.

"Хотя группа, скорее всего, будет трансформирована под контроль Министерства обороны, нет уверенности, что Кремль позволит ей исчезнуть как эффективной боевой силе. Кроме того, у Пригожина, возможно, есть еще какой-то следующий ход" , – добавляет NYT.

Ранее Институт изучения войны (ISW) предполагал, что вооруженное нападение ЧВК "Вагнер" на российское военное руководство России в Ростове-на-Дону будет иметь значительное влияние на войну, а CNN предполагало, что мятеж Пригожина будет способствовать контрнаступлению Украины и может изменить ход войны в ее пользу.