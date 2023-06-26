NYT: "Вагнер" будет трансформирован, а от его мятежа пробелов на фронте не возникло
Американские чиновники и аналитики считают, что марш "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным на Москву не открыл "пробелов в обороне" РФ и не помог Украине на фронте. Об этом, со ссылкой на американское издание "The New York Times", сообщает Украинская правда.
"Украина, безусловно, будет пытаться воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но, по мнению американских чиновников и независимых аналитиков, не было никаких немедленных пробелов в обороне, которые можно было бы использовать.
И марш Пригожина, по крайней мере по предварительному анализу, не заставил никакие российские подразделения в пятницу или субботу оставить свои позиции на юге или востоке Украины, чтобы стать на защиту Москвы, заявили американские официальные лица.
Пока разворачивалась эта драма, война не прекращалась: российские войска выпустили более 50 ракет по Украине до рассвета в субботу", - пишет американское издание.
"The New York Times" отмечает, что "мятеж" закончился так же быстро, как начался: на следующий день уже было объявлено, что Пригожин прекратит свой поход на Москву и согласится на "изгнание в Беларусь".
Кремль объявил, что войскам Вагнера, которые не участвовали в мятеже, будет разрешено подписать контракты с Министерством обороны. Те, кто присоединился к конвою, не будут преследоваться.
"Это заявление свидетельствовало о том, что "Вагнера" в его нынешнем виде больше не будет", – констатирует издание.
NYT добавляет, что остается открытым вопросом, сколько солдат "Вагнера" будут готовы воевать под эгидой Министерства обороны РФ.
Отмечается, что "Вагнер" был важным инструментом российской внешней политики, особенно в Мали, Центральноафриканской Республике, Сирии и других странах.
"Хотя группа, скорее всего, будет трансформирована под контроль Министерства обороны, нет уверенности, что Кремль позволит ей исчезнуть как эффективной боевой силе. Кроме того, у Пригожина, возможно, есть еще какой-то следующий ход", – добавляет NYT.
Ранее Институт изучения войны (ISW) предполагал, что вооруженное нападение ЧВК "Вагнер" на российское военное руководство России в Ростове-на-Дону будет иметь значительное влияние на войну, а CNN предполагало, что мятеж Пригожина будет способствовать контрнаступлению Украины и может изменить ход войны в ее пользу.