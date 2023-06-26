Суд вынес приговор убийцам Гандзюк

Днепровский суд Киева огласил приговор﻿ по делу нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк - обвиняемый заказчик нападения Владислав Мангер и организатор Алексей Левин (Москаленко) получили по 10 лет заключения.

Адвокаты по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк отметили, что это максимальная мера наказания, возможная в рамках статьи, по которой судили обвиняемых.

"Суд признал, что именно Владислав Мангер и Алексей Левин заказали и организовали нападение на Екатерину. Все приведенные нами аргументы, доказательства и обоснования доказали: это было спланированное нападение на активистку - чтобы ее запугать. В результате нанесенные травмы повлекли смерть" , - отметили адвокаты.

Также обвиняемые должны заплатить 15 млн грн за причиненный моральный ущерб родителям и мужу Гандзюк. Суд полностью удовлетворил условия гражданского иска потерпевших и обязывает обвиняемых уплатить солидарно эту сумму.

У защиты есть 30 дней, чтобы обжаловать приговор. После - он вступит в законную силу.

Напомним, 31 июля 2018 года херсонскую активистку и советника городского головы Екатерину Гандзюк облили кислотой. Через 4 месяца она умерла в больнице. Сначала полиция квалифицировала преступление как хулиганство, а затем назвала умышленным убийством.

Приговор по делу получили 6 человек: исполнители Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, организатор Сергей Торбин и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский. Последнего приговорили за сокрытие преступления.

Суд над обвиняемыми Владиславом Мангером и Алексеем Левиным продолжается более трех лет. Они отрицают свою вину.